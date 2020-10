Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'avvocato di De Tommaso: "Tutte le vittime hanno confermato che si è trattato di rapina"

Domani, l'udienza per la convalida dell'arresto di Ciro, complice di Luigi Caiafa. Il legale: "Non abbiamo deciso ancora la linea, ma non possiamo negare l'evidenza dei fatti. Resta da capire la dinamica degli spari"