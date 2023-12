Come è morto Luciano Bifulco: dalle immagini della videosorveglianza l'amara verità

La notizia della morte di Luciano Bifulco, 40 anni, imprenditore vesuviano notissimo per la sua idea innovativa di ristorazione incentrata sulla carne di eccellente qualità, era arrivata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio della Vigilia di Natale.

Da subito circostanze e modalità erano risultate coperte dal silenzio. Si era parlato di "incidente" in azienda. E molti avevano immediatamente avanzato le più disparate ipotesi e sospetti di ogni genere.

Gli amici più stretti, i familiari e anche noi di NapoliToday avevamo scelto di tacere, chiaramente pensando alla famiglia e ai tre figli di Luciano: troppo il dolore per quello che era accaduto e anche per le circostanze, quella Vigilia di Natale in cui per la famiglia e in particolare per i più piccoli si desidera un momento di gioia e serenità. Scrivere che Luciano Bifulco aveva deciso di togliersi la vita avrebbe solo aggiunto dolore al dolore e magari contribuito a far aumentare voci e sospetti. Oggi la "notizia" è però è divenuta di dominio pubblico.

I possibili motivi del gesto estremo

Da tempo, come sapevano gli amici e i familiari, Bifulco lottava contro la depressione.

Giovane, brillante, invidiato, di successo (da poco aveva aperto un nuovo locale nella zona più chic di Napoli, a Chiaia), era divorato da un tarlo infame e subdolo che alla fine ha avuto la meglio su di lui. A mettere la parola fine su qualsiasi dubbio o sospetto i filmati della videosorveglianza interna dell'azienda, subito acquisiti dagli investigatori dei carabinieri. Presto il corpo di Luciano Bifulco, posto sotto sequestro per gli esami di rito, sarà consegnato alla famiglia per i funerali. L'area metropolitana di Napoli perde un suo figlio eccezionale. Resta solo il dolore per una tragedia intima e personale e per il vuoto che la scomparsa di Luciano lascia nella sua famiglia.