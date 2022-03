Lutto a Pozzuoli per la morte di Lucia Chiesii. La donna di 48 anni lascia il marito e due bambini. I funerali si terranno oggi 19 marzo alle ore 10:00 nella Cattedrale di San Paolo Apostolo di Monterusciello.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua fine prematura.."Che bello avert conosciuta, sentiremo tutti la tua mancanza", è uno dei ricordi per Lucia Chiesi che gira in queste ore sui social.