Strade di Napoli al buio, black out infinito in centro. Disagi anche al Vomero

"La città di Napoli ha affidato a Edison NEXT la gestione dell’illuminazione pubblica della città per contribuire a valorizzare il suo inestimabile patrimonio di storia, cultura e bellezza e per soddisfare allo stesso tempo l’esigenza di sicurezza dei cittadini sulle strade, a partire dalle periferie": così proclama orgogliosamente Edison Next sul proprio sito web evidenziando che sono 60mila i punti luce gestiti e 40mila quelli efficientati a led. Da inizio settimana, tuttavia, buona parte dell'illuminazione pubblica nel cuore del cuore della città è in black out.

Black out infinito

Nella notte tra lunedì e martedì molti lettori segnalavano a NapoliToday che non c'era illuminazione pubblica a Monte Di Dio, via Nicotera, Gennaro Serra, via dei Mille, via Filangieri, San Pasquale, Piazza Amedeo, via Medina, la villa Comunale. E così è stato fino a giovedì, quando un po' di luce è tornata, almeno in alcune strade della city, cuore nevralgico della città che tra l'altro ospita negozi eleganti e importanti studi professionali ed è - chiaramente - crocevia di turisti.

Se Chiaia, San Ferdinando e Avvocata piangono, certamente il Vomero non ride: nel pomeriggio di oggi, venerdì 17, risultavano spente le luci dell'illuminazione pubblica nei dintorni dello stadio Collana e a via Luca Giordano oltre che in gran parte delle vie laterali.

Nulla si è saputo delle motivazioni che hanno portato a spegnere le luci pubbliche a Chiaia, in una zona assai estesa e per un tempo lunghissimo; a memoria, dovrebbe essere il più esteso e lungo black out nel quartiere da quando venne giù il Palazzo alla Riviera di Chiaia, circa 10 anni fa.

Mentre visitatori e cittadini dei popolosi quartieri lamentano un indiscutibile senso di insicurezza a causa della mancanza di illuminazione pubblica, ancora oggi non risulta essere stata diramata alcuna comunicazione né dal Comune di Napoli quale ente affidante del servizio di pubblica illuminazione né tanto meno dall'affidatario Edison Next.

Raggiunto al telefono da NapoliToday, mentre si imbarcava in aereo, Edoardo Cosenza, assessore competente, con un messaggio Whatsapp ha testualmente e laconicamente commentato "Danni alla cabina elettrica litoranea. Riparate 11 celle su 14. Domani arrivano ricambi per le 3 celle mancanti".

La "litoranea" è la cabina che distribuisce l'energia per l'illuminazione pubblica a Chiaia. A quanto pare, quindi, da sabato, almeno questo quartiere tornerà ad essere illuminato. Appena in tempo per la movida.

Per quanto riguarda il Vomero, invece, l'assessore Cosenza ha precisato: "Hanno semplicemente acceso in ritardo per i lavori di efficientamento che stanno facendo, ma adesso dovrebbe essere tutto ok".