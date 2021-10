Scandalo a luci rosse e mercato dei loculi, Striscia la Notizia torna ad Ercolano

Luca Abete è tornato a occuparsi del caso della dipendente a luci rosse del Comune di Ercolano che dal suo ufficio si spogliava via webcam su un sito per adulti con nuove rivelazioni.

La signora, infatti, avrebbe inconsapevolmente diffuso una sua conversazione in cui parla di pratiche per agevolare l’assegnazione di loculi (anche occupati abusivamente) in cambio di soldi e regalie. Abete ha incontrato il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, per informarlo di quest’altro presunto illecito.

Mercato dei loculi

"Striscia La Notizia ha riproposto questa sera quelle immagini disgustose. Come ho ribadito al microfono di Luca Abete il mercato dei loculi è una vergogna. La mia Amministrazione, non a caso, ha avviato già da tempo il project financing che prevede la realizzazione di loculi a prezzi calmierati. Una misura che va proprio nella direzione opposta rispetto a quel presunto mercimonio che abbiamo appreso dalla conversazione tra la dipendente, già sospesa e per la quale si arriverà finanche al licenziamento, e un'altra persona. Noi andremo fino in fondo a questa vicenda", denuncia il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.