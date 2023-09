Luca Abete alla "scoperta" del canale intasato di rifiuti: "Non è cambiato niente" - VIDEO

Luca Abete sui social denuncia lo stato di degrado in cui versa un canale, pieno di rifiuti, a Nola. Un canale che è già finito in un suo servizio, ma - a quanto pare - con il passare del tempo nulla è cambiato.

"Il canale intasato di rifiuti è lì da mesi (forse da anni)! Ve lo mostrai tempo fa e come vedete non è cambiato molto! In un paese in cui si parla a tutte le ore di ambiente e ecosostenibilità vi pare normale che si debba vivere così?".