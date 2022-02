Aggredito durante un servizio di Striscia, solidarietà per Luca Abete: "Grazie per l'affetto smisurato"

"Centinaia di messaggi...GRAZIE A TUTTI!" L'unica cosa bella di un servizio in cui mi aggrediscono è il vostro affetto smisurato. Lo percepisco sempre, sui social e soprattutto quando sono in strada. Ma in queste occasioni pensare che in tanti si preoccupino e mi dedichino del tempo per scrivere un messaggio è per me un privilegio enorme. Li ho letti (quasi) tutti. Ho risposto (quasi) a tutti. Grazie ancora".

E' il post pubblicato da Luca Abete per i messaggi di incoraggiamento pubblicati dai follower, dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi a Caivano, durante un servizio per Striscia la Notizia sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero.

"Non ci ferma nessuno", è la chiosa dell'inviato di Striscia.