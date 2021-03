Ruota di Napoli fortunata: terno da 47mila euro

Il 10eLotto regala un 9 da 50mila euro a Omegna in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, grazie a una combinazione giocata in un'estrazione frequente. Con il Lotto tradizionale invece è stato centrato un terno da 47.500 euro a Avellino, grazie alla combinazione 21, 50, 72 giocata sulla ruota di Napoli.

Complessivamente il concorso di sabato ha dispensato vincite per 36,8 milioni (di cui in particolare 5,7 con il Lotto tradizionale e oltre 30 milioni con il 10eLotto), grazie all'estrazione di sabato le vincite già assegnate dall'inizio dell'anno superano il miliardo e 28 milioni. Nessuna novità per quanto riguarda la classifica dei centenari: il capofila, 5 di Venezia, resta nell'urna da 111 concorsi, seguito dall'80 di Genova (a quota 102) e dal 59 ancora di Venezia (101).