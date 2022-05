Napoli protagonista del Lotto: sette vincite nelle prime 10 a livello nazionale

Ruota di Napoli assoluta protagonista nell'ultimo concorso del Lotto con ben sette vincite da Top Ten per un totale di 96.125 euro. La più alta è stata registrata a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, pari a 23.750 euro per effetto del terno con i numeri 16-21-73. E' quanto riporta l'agenzia specializzata 'Agimeg'.

Il 10eLotto premia San Candido, in provincia di Bolzano, con un '9' da 50mila euro. Al secondo posto ci sono le due vincite da 25.000 realizzate a Sonnino (LT) e Petrona (CZ). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 1,71 miliardi di euro. ac/AGIMEG