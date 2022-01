Lotto, centrati quattro terni e una quaterna a Napoli: vinti oltre 60mila euro

La Campania festeggia grazie al Lotto: nei concorsi del 7 e dell’8 gennaio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite in regione per oltre 90 mila euro. A Napoli un fortunato giocatore, grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota locale, ha vinto 62.250 euro mentre tre giocate vincenti da 9.750 euro si sono registrate a Mariano di Napoli, dove è arrivata una doppietta, e una a Pompei, sempre in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno.

Mentre a Scafati, in provincia di Salerno, sempre con tre ambi e un terno, un fortunato si è portato a casa 9.375 euro. Gli ultimi due concorsi del Lotto hanno distribuito quasi 8,5 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall'inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 19 milioni di euro.