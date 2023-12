Lotto fortunato in provincia di Napoli: vincite in serie

Campania grande protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di venerdì 15 dicembre, come riporta Agipronews, ad Avellino e San Giorgio Cremano, in provincia di Napoli, sono state effettuate due vincite da 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Napoli, a cui si aggiungono i 26.750 euro vinti a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e i 23.750 conquistati a Volla, sempre in provincia di Napoli, sempre sulla ruota del capoluogo campano.

Nell’ultimo concorso invece, quello di sabato 16 dicembre, da segnalare invece un’altra doppietta campana: a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, vinti 14 mila euro mentre un terno secco a Melito, in provincia di Napoli, ha permesso una vincita di 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi di euro in questo 2023.