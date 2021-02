Lotto, a Napoli esce il numero ritardatario e arrivano vincite milionarie

Regola rispettata. Ad ogni uscita, nel gioco del Lotto, di un numero ritardatario corrispondono infatti sempre vincite importanti. È successo anche ieri sera. Dopo 113 estrazioni si è fatto rivedere l’1 su Napoli - riporta l'Agenzia Agimeg. Si trattava del numero più atteso al Lotto. Curioso il fatto che si sia abbinato al 5, vale a dire il secondo centenario del momento ma in ritardo sulla ruota di Venezia. L’uscita del centenario partenopeo ha permesso vincite, sulla ruota di Napoli, per 3,3 milioni di euro, vale a dire il 36% dei premi pagati in totale dal Lotto nell’ultima estrazione.