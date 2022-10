Lotto, grande giornata per Marano di Napoli: vincite da migliaia di euro

Campania protegonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per oltre 93mila euro. La più alta, rileva agipronews, è stata centrata a Marano di Napoli, un colpo da 62.500 euro. A Ottaviano, in provincia di Napoli, è stata centrata un’altra vincita da oltre 18mila euro e ancora a Marano di Napoli, poi, sono stati vinti altri 12mila euro.

Sul podio si piazza anche la Lombardia, con una vincita da 23.750 euro centrata a Missaglia, in provincia di Lecco, a cui si aggiungono altri 9.750 euro vinti a Cuggiono, in provincia di Milano, per un bottino totale della regione di 33.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 859,3 milioni dall’inizio dell’anno.