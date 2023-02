Lotto, numeri fortunati a Torre Annunziata: la vincita

Campania fortunata al Lotto, con vincite complessive per oltre 32mila euro: come riporta Agipronews, la più alta dell'ultimo concorso è stata centrata a Mercato san Severino, in provincia di Salerno, dove sono stati vinti 22.500 euro, mentre a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, si festeggia con altri 9.750 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 103,7 milioni dall'inizio dell'anno.