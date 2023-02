Il Lotto bacia Napoli: vincita da migliaia di euro

Il Lotto premia la Campania: come riporta Agipronews, a Napoli un fortunato giocatore ha vinto 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 133 milioni dall'inizio dell'anno.

Il 10eLotto fa tappa in Campania: nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, è riuscito a centrare un 9 Oro del valore di 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 341 milioni da inizio anno.