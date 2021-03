Lotto AstraZeneca vietato, al centro vaccini arrivano i Nas

Il Nucleo antisofisticazione dei carabinieri di Napoli ha portato a termine degli accertamenti al Vaccine center della Mostra d'Oltremare, su disposizine della procura di Catania.

I militari verificavano se ci fossero in giacenza dosi del lotto "ABV2856" del vaccino AstraZeneca, quello sospeso da Aifa. Pare non ne siano state trovate, e che quello arrivato sia già stato somministrato senza "eventi avversi" dopo le inoculazioni.

Dei Nas ispezioni anche a Nola e Giugliano, in altri due centro vaccinali. Neanche in questi casi sono stati operati dei sequestri, con le dosi del lotto in questione ormai già somministrate e senza reazioni avverse.

Il lotto del vaccino vietato dall'Aifa

“A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del farmaco europea”. Questo il comunicato diramato dall'Agenzia Italiana del Farmaco.

“Al momento - prosegue l'Aifa - non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. AIFA sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. AIFA comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile”.

Morti dopo il vaccino, la puntualizzazione

Annamaria Mantile, 62 anni, docente napoletana, e Vincenzo Russo, 58 anni, residente ad Afragola e dipendente di una scuola a Casalnuovo, sono deceduti successivamente alla somministrazione loro del vaccino AstraZeneca. Nel caso della donna l'autopsia ha già provato che tra vaccinazione e morte non esiste una correlazione, mentre l'uomo è ancora da sottoporre ad esame autoptico. In ogni caso, fonti interne all'Asl Napoli 1 Centro hanno rivelato che non erano stati somministrati loro vaccini provenienti dal lotto che l'Aifa ha vietato.

La situazione epidemiologica

Intanto sono 2981 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore e riportati dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi. I tamponi analizzati sono 27.465, con un rapporto di test positivi pari al 10,85%. Si aggrava di altre 27 vittime il bilancio dei deceduti.