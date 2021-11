Lotto, vincita monstre a Napoli: vinti 120mila euro con una giocato di un euro

Campania protagonista dell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, in regione sono state centrate vincite per oltre 204mila euro. La più alta è stata centrata a Napoli, una quaterna da 120mila euro realizzata con una giocata da un euro sui numeri 66-72-75-84 sulla ruota di Torino.

Sempre a Napoli è stato centrato un terno secco (26-47-56 sulla ruota partenopea) da 45mila euro. Si festeggia anche a Salerno, con una vincita da oltre 30mila euro, e di nuovo a Napoli, con una vincita da 9.750 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 960,6 milioni dall'inizio dell'anno.