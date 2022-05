Stop ai ricoveri Covid al Loreto Mare: la decisione dell'Asl

Stop ai ricoveri Covid all'ospedale Loreto Mare di Napoli da domani, venerdì 27 maggio, e ritorno alle attività ordinarie entro un mese. E' quanto disposto dalla Asl Napoli 1 Centro con una nota urgente firmata dal direttore generale Ciro Verdoliva. L'ospedale di via Amerigo Vespucci e il suo pronto soccorso erano stati riconvertiti in Covid Hospital due anni fa per far fronte all'emergenza legata alla pandemia da Covid-19, con una dotazione di 8 posti letto di terapia intensiva e 50 di degenza ordinaria.

La nota dell'Asl dispone la sospensione dei ricoveri di pazienti affetti da Covid dalle ore 8 di domani, venerdì 27 maggio, la sospensione di qualsiasi attività clinico-assistenziale entro domenica 5 giugno, la conclusione delle attività di sanificazione e dei lavori necessari al riadeguamento funzionale entro domenica 19 giugno e, infine, la riattivazione delle attività clinico-assistenziali entro domenica 26 giugno. L'offerta in termini di specifiche discipline e relativi posti letto sarà oggetto di una successiva disposizione dell'Asl.