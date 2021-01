Loghi e marchi contraffatti: sequestrato deposito

Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio cittadino disposte dal Comando della Polizia Municipale per la repressione della vendita, del trasporto e dello stoccaggio di materiale contraffatto, gli agenti dell’unità operativa investigativa centrale hanno sequestro un deposito in Vico Mattonelle. Nel magazzino, sito non lontano da piazza Garibaldi, sono state trovate attrezzature per la stampa a caldo di loghi e di marchi contraffatti su capi di abbigliamento, oltre 5000 fogli di acetato su cui erano riprodotti i marchi registrati di oltre 30 famose case produttrici italiane e straniere, e circa un migliaio di capi (contraffatti e non ancora modificati).

L’intervento è partito in seguito a movimenti sospetti di una persona che trasportava, a bordo di uno scooter privo di targa, delle voluminose buste di plastica che poi scaricava nel terreneo. Accortosi dell’arrivo della pattuglia il malfattore è risciuto a scappare senza essere identificato. L’azione di investigazione e prevenzione, disposta dal Comando Generale, si intensificherà nei prossimi giorni per risalire al materiale utilizzato per la contraffazione e contrastare l’immissione sul mercato di merci contraffatte.