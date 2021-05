Loculi in concessione dal Comune di Napoli, come aderire

Per urne cinerarie, e all’interno del forno crematorio di Napoli in via Santa Maria del Pianto, saranno accessibili economicamente a tutti

Il Comune di Napoli ha rilasciato 1180 loculi per urne cinerarie, questi costruiti anni fa all’interno del forno crematorio di Napoli in via Santa Maria del Pianto. Da martedì, 18 maggio, si darà il via alle concessioni per chi fosse interessato.

I loculi saranno accessibili economicamente a tutti.

Il Comune di Napoli fa sapere che l'ufficio per la concessione sarà attivo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, mentre il cimitero sarà aperto tutti i giorni (compresi sabato, domenica e festivi) dalle 8 alle 13.

I documenti occorrenti per presentare istanza di concessione sono: fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale; cerificato di stato di famiglia (o autocertificazione); certificato di residenza storica (o autocertificazione).