Salvini contro De Luca: “Per mesi ha fatto il gradasso, Campania a un passo dalla tragedia”

Il leader della Lega, Matteo Salvini ha sferrato un duro attacco al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca sulla gestione dell'emergenza Coronavirus in Campania. A mesi di distanza Salvini ha ricordato a De Luca gli strali lanciati dal governatore contro la sanità lombarda amministrata proprio da una giunta a guida Lega. Per farlo ha utilizzato i social con un post al veleno.

Il post di Salvini

“De Luca per mesi ha fatto il gradasso, invece di lavorare per migliorare la situazione e potenziare gli ospedali rideva e insultava tutti. Oggi purtroppo descrive la Campania come a un passo dalla tragedia, ed è costretto a chiudere tutto. A dispetto della sua incapacità e della sua arroganza, sono certo che i cittadini campani si impegneranno al massimo e troveranno sempre la solidarietà e il sostegno delle altre regioni e di tutti gli italiani”.