Ricciardi: "A Napoli è facilissimo entrare in contatto con un positivo. Si può prendere Covid al bar o in autobus"

Il consigliere del Ministro della Salute, il Prof. Walter Ricciardi, è tornato a parlare della situazione Coronavirus a Napoli e Milano nel corso del suo intervento a "TGZero" su Radio Capital.

"Ci sono delle aree del paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non sono valide per fermare il contagio. A Napoli e Milano uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no. Ci troviamo in presenza di migliaia di soggetti asintomatici che tornano a casa, dove non si indossa la mascherina, ci si bacia e ci si abbraccia", spiega il medico napoletano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A Napoli e Milano - conclude Ricciardi - è impensabile qualsiasi attività che prevede l’avvicinarsi di persone negli spazi chiusi".