De Luca avvisa: "Vacciniamoci tutti o nuovo lockdown"

"Al di là della confusione creata a livello nazionale, i cittadini devono essere responsabili. Abbiamo capito che, di fronte a questa nuova ondata di Covid, o ci vacciniamo o ritorniamo in lockdown. Non c'è niente da fare è ampiamente prevedibile. Il mio appello è a riprendere tutti con grande determinazione la campagna di vaccinazione. Ormai noi somministriamo solo Pfizer e Moderna, non credo che ci siano stati problemi su milioni di somministrazioni fatte". Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"Salvini irresponsabile"

"In Campania le mascherine sono state sempre obbligatorie, non abbiamo mai seguito nella sua irresponsabilità il segretario nazionale della Lega, questo signore che sta dando prove di un'irresponsabilità veramente senza limiti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.