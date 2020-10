Lockdown ad Arzano: continuano le proteste in strada

Prosegue la protesta dei commercianti di Arzano contro le misure restrittive stabilite dall'ordinanza emessa mercoledì dalla commissione straordinaria per far fronte all'aumento dei contagi nel comune. Ancora una volta un gruppo di persone si sono radunate per protestare. I manifestanti hanno bloccato la circumvallazione esterna, mandando nel caos il traffico dell'intera area che attraversa i comuni a nord di Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le proteste di ieri

Lo stesso era accaduto ieri mattina quando alcune decine di manifestanti avevano bloccato la circolazione delle auto all'altezza della rotonda di Arzano, situata non lontana dal confine con il territorio comunale di Napoli, quartiere Secondigliano. Lo stesso fecero anche con la circolazione dell'Asse mediano, protestando contro la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di Arzano, con l'eccezione dei soli negozi di generi di prima necessità, e facendo notare che, senza divieti sulla mobilità tra comuni, i cittadini di Arzano possono comunque recarsi per gli acquisti nei comuni confinanti, alcuni dei quali totalmente limitrofi, rendendo a loro dire vane le misure restrittive.