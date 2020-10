Lockdown Arzano: i commercianti bloccano le strade (VIDEO)

Da questa mattina sono scesi in strada pe protestare contro il lockdown. Sono i commercianti di Arzano, avvisati dalle forze dell'ordine attraverso una comunicazione via megafono che da oggi, 15 ottobre, fino al 23, le attività non essenziali sarebbero rimaste chiuse. Un provvedimento reso necessario dal picco di contagi, circa 200, che ha colpito la comunità locale.

Gli esercenti non hanno preso di buon grado la decisione e sono scesi in strada bloccando la circolazione, prima al centro del paese poi alla cosiddetta rotonda di Arzano. "Inutile chiudere il commercio se poi le persone possono entrare e uscire dalla zona rossa" affermano i manifestanti, che hanno chiesto l'intervento del prefetto. In molti, hanno condiviso dirette social di quanto sta accadendo, come i titolari del negozio di abbigliamento "Nicky" e de "Il bello dell'intimo". Il Comune di Arzano è, al momento, senza amministrazione ed è guidato da un commissario prefettizio.