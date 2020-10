Arzano zona rossa, la precisazione: ecco quali attività possono restare aperte

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ritenuto necessaria una precisazione sull'ordinanza 82 che dispone il la zona rossa ad Arzano.

"La sospensione non si applica alle attività commerciali e produttive site nell’area industriale esterna all’area urbana", spiegano dall'Unità di Crisi. Inoltre: con riferimento alle attività site nel centro urbano: la sospensione ed i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività diverse da quelle di cui agli allegati n.1 e n.2 al DPCM 10 aprile 2020 (indicate in basso). Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nel citato allegato

"Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

- È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività - anche lavorative - relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito anche l’allontanamento dal territorio comunale, ove necessario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lista attività consentite

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elttronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (ateco: 47-2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (ateco: 47-4)

​Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

​Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

​Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

​Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

​Farmacie

​Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

​Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

​Commercio al dettaglio di articoli di profumeri, prodotti per toletta e per l'igiene personale

​Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

​Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

​Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

​Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

​Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

​Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

​Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

​Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

​Commercio al dettaglio di libri

​Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse