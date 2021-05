Locale aperto oltre il coprifuoco. Titolare aggredisce agenti di polizia

Quando gli agenti di polizia gli hanno fatto notare che il suo locale era aperto oltre l'orario consentito dalle norme, il titolare ha pensato bene di aggredirli. E' accaduto ieri, 1 maggio, poco dopo le 23, quando gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Posillipo hanno visto che una hamburgheria era ancora aperta e stava somministrando cibi e bevande ad alcuni avventori seduti ai tavoli esterni, nonostante fosse trascorso da oltre un'ora il limite del coprifuoco.

Il titolare, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato in escandescenze aggredendo i poliziotti fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, con il supporto del personale del Commissariato San Ferdinando è stato bloccato. G. C., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità a Pubblico ufficiale nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpreso a somministrare cibi e bevande oltre l’orario consentito e, per il locale, è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.