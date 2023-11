Noto locale nega accesso ad una persona in sedia a rotelle: "Mi sono sentito discriminato"

Sui social è diventata virale la denuncia di Daniele, un 44enne con disabilità. Un noto club di Cercola gli avrebbe negato l’ingresso per ben due sere e per questa ragione ha deciso di rendere pubblica la sua storia, decidendo di affidare al deputato Francesco Emilio Borrelli la sua versione dei fatti.

"Per me non c'era posto"

“È la seconda volta che provo ad andare in questo locale di Cercola ma in entrambi i casi non mi hanno fatto entrare. La prima volta sono arrivato all’ingresso del locale un po’ tardi, era la serata inaugurale e c’erano molte persone. Gli addetti alla selezione che erano all’entrata mi hanno detto che il locale aveva raggiunto la capienza massima, pertanto non potevano farmi entrare, consigliandomi, la prossima volta di arrivare prima. Senza scoraggiarmi sono tornato indietro, convinto che al prossimo tentativo non avrei avuto problemi.

La scorsa sera sono quindi tornato in questo locale e, nonostante le porte fossero state aperte da pochi minuti, ancora una volta mi è stato detto che il locale era pieno, per questa ragione non avrebbero potuto garantirmi la sicurezza e quindi mi è stato negato l’ingresso. Onestamente mi sono sentito discriminato. Frequento spesso i locali notturni e cose del genere, per fortuna, mi capitano raramente.

"Ho gli stessi diritti degli altri"

Io ho seguito le regole, sono arrivato all’orario che mi avevano indicato ma ancora una volta mi sono state chiuse le porte in faccia. Inoltre mi chiedo con che criterio gli addetti alla selezione decidano chi può entrare o meno. Credo di avere gli stessi diritti a godere di un locale notturno di una qualsiasi altra persona che non ha una disabilità, pertanto ho inviato una mail alla proprietà per chiedere spiegazioni sull’accaduto”.

“I diritti di tutti devono essere rispettati e a Daniele non poteva essere negata la possibilità di entrare nel locale notturno e godersi una serata spensierata. Non è accettabile che delle persone all’ingresso di un locale decidano arbitrariamente chi può e chi non può entrare, scivolando in gravi e pericolose discriminazioni. Mi aspetto che la proprietà chiarisca quanto accaduto e garantisca i diritti di tutti i suoi clienti, senza distinzioni”. Ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli.