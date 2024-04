"Scassina di notte, entra, si ubriaca, si addormenta e viene arrestato": l'accaduto nel locale di Errico Porzio

Singolare disavventura notturna per il locale di Errico Porzio a Roma. A raccontarlo è lo stesso maestro pizzaiolo napoletano sui social.

"Non è un pesce d'aprile. Sede 'Al Solito Porzio di Roma': scassina di notte, entra, si ubriaca, si addormenta e viene arrestato. Non so se piangere o ridere", scrive Errico Porzio in un post, in cui mostra anche alcune immagini.