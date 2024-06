Usa una katana per minacciare i vicini per le infiltrazioni d'acqua

Minaccia i vicini di casa con una katana per delle infiltrazioni d'acqua. È successo a Portici, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 58enne per minacce e detenzione illegale di arma. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti nella palazzina, il 58enne, che già aveva avuto discussioni in passato con i condomini, si è lamentato per un'infiltrazione d'acqua con gli inquilini della casa al piano superiore, presunta origine della perdita.

Il 58enne, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, li ha quindi minacciati puntandogli contro una katana. I vicini hanno quindi chiamato il 112 chiedendo aiuto ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Portici che hanno arrestato l'uomo e sequestrato la spada. Il 58enne è ora in carcere in attesa di giudizio.