Litigano, uno dei due sale in macchina e investe l'altro

Un violento litigio rischia di trasformarsi in tragedia quando uno dei due contendenti sale in auto e investe l'altro, prima di fuggire. È accaduto ieri sera a Pozzuoli: la vittima è stata ricoverata in ospedale con contusioni e fratture, guaribili in 35 giorni.

L'aggressore è stato rintracciato dalla polizia locale, e denunciato in stato di libertà. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti di Pozzuoli, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, per stabilire la reale dinamica dell'episodio.