Litiga con una vicina, la cosparge di benzina e le dà fuoco

Al termine di una lite avrebbe cosparso di liquido infiammabile una 48enne e poi l'auto della donna, appiccando un incendio verosimilmente con un accendino. È accaduto a Quarto dove un 53enne è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti verso le 12:30 di oggi in via De Gasperi. L'accusa per l'uomo è di tentato omicidio, aggravato da futili motivi.

Secondo le prime ipotesi, sembra infatti che l'aggressione alla donna sia scattata al termine di una lite per dissidi condominiali. A scatenare la sua rabbia, un lenzuolo steso ad asciugare che, secondo l'uomo, avrebbe ostruito l'ingresso al suo box: da qui la sua reazione violenta. La vittima ha riportato ustioni diffuse sul corpo ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'arrestato è stato invece accompagnato in caserma.