“Basta me ne vado”: litiga con la moglie e se ne va di casa ma era ai domiciliari

"Basta! Me ne vado!", discute con la moglie e va via di casa. Ma è ai domiciliari e finisce in manette. Un 46enne litiga con la moglie e lascia casa. Non riusciva più a condividere il tetto con la donna e si è trasferito nell'abitazione dei genitori per far sbollire la rabbia. I carabinieri della stazione di Qualiano lo hanno raggiunto e lo hanno arrestato. Il 46enne, infatti, era ai domiciliari e nonostante la discussione nessuno lo aveva autorizzato a lasciare casa. Dovrà così rispondere di evasione ma intanto l'Autorità Giudiziaria ha disposto che fosse ri-sottoposto ai domiciliari ma nell'abitazione del padre e della madre.