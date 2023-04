Litiga con la cassiera dell'Edenlandia e sfonda il "gabbiotto"

Verso le 11:30 i Carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli, allertati dal 112, sono intervenuti all'Edenlandia in viale Kennedy per una lite.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un 50enne - per cause ancora da chiarire - abbia litigato con una cassiera e nel tentativo di riappropriarsi del proprio denaro avrebbe mandato in frantumi la vetrata del “gabbiotto”.

L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento. La situazione è tornata alla normalità