Litigano per la viabilità: accoltellato 41enne

Un uomo di 41 anni di Arzano, incensurato, è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. Il fatto, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbe avvenuto in via Petrarca, nel quartiere Posillipo. Il 41enne avrebbe litigato con un altro uomo su uno scooter e durante la discussione, probabilmente riconducibile a questioni di viabilità, sarebbe stato colpito. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli e curato per ferite all'emitorace, dorso e spalla destra, è stato dimesso con prognosi di 8 giorni. I Carabinieri indagano per chiarire la dinamica e individuare l'autore del ferimento