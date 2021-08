Lite in strada, fermati in tre: uno di loro era armato di martello

Stanotte gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Marina angolo corso Arnaldo Lucci per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato tre persone che stavano discutendo per futili motivi e una di esse, alla vista degli operatori, ha buttato a terra un martello che è stato sequestrato.

Un 21enne del Gambia, un 22enne e un 36enne della Nigeria, tutti irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato, mentre il 22enne è stato altresì denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.