Litiga per un posto auto, lo minacciano e inizia a sparare: c'è un ferito

La scorsa notte intorno alle 2.15 i carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti in viale Amodio per una lite.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora da verificare, un 46enne del posto avrebbe discusso con altre persone per il parcheggio di un'auto. Sentitosi minacciato avrebbe estratto una pistola ad aria compressa e l’avrebbe puntata contro i presunti aggressori, ferendo infine un 45enne con due colpi al torace e poi spaccandogli un dente con l’impugnatura della pistola.



Il 46enne sarà denunciato, l’arma è stata sequestrata.