Lite in piazza tra giovanissimi: 16enne finisce in ospedale, sequestrato un bastone telescopico

I carabinieri della stazione di Pomigliano, insieme a personale del 118, sono intervenuti nella tarda serata di ieri in piazza Giovanni Leone, ex piazza Primavera, per la segnalazione di una lite tra ragazzi.

Sul posto hanno trovato solo un ragazzo di 16 anni che presentava delle escoriazioni sulle mani e sul ginocchio destro, nonché una contusione alla testa. I militari hanno inoltre trovato a terra, e sequestrato, un bastone telescopico di 60 centimetri.

Il ragazzo sta bene ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Pomigliano.