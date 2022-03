Non sa dove parcheggiare la bici e aggredisce un automobilista: caos in piazza

Questa notte i Carabinieri della stazione di Ischia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Poco dopo le 22 a piazza Antica Reggia il 55enne, sul posto con una bici, avrebbe aggredito per questioni di parcheggio un automobilista.

Dopo un primo diverbio, la lite è degenerata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, con non poche difficoltà, hanno bloccato il 55enne che si era scagliato anche contro di loro. Per l'automobilista aggredito saranno due i giorni di prognosi; mentre l'arrestato è in attesa di giudizio.