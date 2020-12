Bambino di 9 anni fa cadere il telefono del fratello e viene preso a calci e pugni. Accoltellato un 17enne

Un 17enne di Marigliano è stato accoltellato da un 14enne. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha assistito alla lite tra due fratelli di 14 e 9 anni, che conosce. Intervenuto per sedare la lite (che era degnerata, si parla di pugni e calci da parte del 14enne verso il fratellino piccolo) il 17enne è stato accoltellato all'addome. Il ragazzino ferito non è in pericolo di vita ma è stato trasportato all'ospedale di Nola. Il 14enne è stato denunciato per lesioni aggravate. La lite tra i due fratellini sarebbe scoppiata perché il più piccolo avrebbe fatto cadere il telefono del più grande, danneggiandolo. I danni riportati dal telefono avrebbero fatto scoppiare l'ira del 14enne, che prima ha picchiato il fratellino e poi ha ferito il 17enne.