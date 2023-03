Lite tra giovanissimi in un bar, ricoverata 14enne al Santobono con ferite alla testa

Nel tardo pomeriggio di ieri una ragazzina del 2009 è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Era ferita e i medici l’hanno medicata per “tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7”.

È stata dimessa con 10 giorni di prognosi. I carabinieri della compagnia Vomero che indagano sulla vicenda non escludono che possa essere coinvolta in una lite avvenuta tra ragazzini proprio ieri nel comune di San Giorgio a Cremano, in un bar di viale Formisano.