Posillipo, lite condominiale finisce nel sangue: ferito un uomo

Una lite per questioni condominiali, nel quartiere Posillipo, finisce nel sangue. E' accaduto in via Tito Livio.

Un ragazzo di 21 anni, sceso nel cortile di uno stabile con i suoi due cani, ha incrociato un condomino, un 41enne, con il quale è scoppiata una discussione. La questione sembrava finita lì, ma poche ore dopo l'uomo ha incontrato un familiare del giovane, con il quale è iniziata una nuova discussione.

Il 41enne - come riferisce l'Ansa - avrebbe estratto una pistola ed esploso alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha ferito di striscio alla testa il 49enne, familiare del ragazzo, che fortunatamente non è in gravi condizioni e che si è recato in ospedale per le cure del caso.

Il 41enne si è poi dato alla fuga ed è ora ricercato dalla Polizia, che indaga sull'accaduto.

(aggiornato alle 20.15)