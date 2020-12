Litigio in un condominio a Frattamaggiore, un uomo si arma di coltello da cucina

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi un43enne di Frattamaggiore già noto alle forze dell'ordine. Sono intervenuti in uno stabile di Via don Minzoni (Frattamaggiore) dove era stata segnalata una lite condominiale. Diverse le persone, quasi tutti imparentate, che discutevano animatamente sulla gestione del condominio. Quando i carabinieri sono arrivati, il litigio era ancora in corso e l'uomo brandiva un grosso coltello da cucina. Lo ha lasciato cadere e poi si è scagliato a mani nude contro i carabinieri. Ha provato a colpirli con calci e pugni ma è stato bloccato. Finito in manette è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.