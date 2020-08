Lite sull'aliscafo per Ischia: il video diventa virale

Una lite furibonda si è scatenata su un aliscafo diretto a Ischia nel corso della giornata di oggi. A documentarla è un video che sta facendo il giro del web in queste ore. Un minuto di immagini diventato virale in poco tempo. A pubblicarlo sono stati i giornali ischitani Isolaverde e Il Golfo. Protagonisti due uomini che arrivano alle mani al termine di un alterco. Uno dei due è un noto medico napoletano molto conosciuto in città. Le immagini partono da un certo punto del litigio e non è possibile definire l'esatto motivo dell'alterco.

Resta il fatto che dopo alcuni scambi “poco cortesi”, i due sono passati alle vie di fatto arrivando allo scontro. La situazione sarebbe peggiorata se non fossero intervenuti alcuni passeggeri a dividere i contendenti. Il video che sta girando in queste ore è stato filmato da un passeggero seduto nella fila precedente a quella del medico coinvolto.