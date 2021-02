Trasporti Napoli, attiva la linea bus 665A da Piscinola al Vomero

Anm Informa che da lunedì 8 febbraio è attiva la Linea 665A servita da bus Granturismo. In partenza dalla stazione Metro Linea 1 di Piscinola, la linea raggiunge il Vomero e transita per le stazioni Metro Chiaiano, Frullone, Policlinico, IV Giornate, Vanvitelli, Medaglie D’Oro, con una frequenza corse di 25’.

Il percorso della linea

Via Zuccarini - M1 Piscinola - - Via Galimberti - Via Piedimonte D'alife - Via Plebiscito A Piscinola - Corso Campano - Via Dei Ciliegi - M1 Chiaiano - Via Scaglione - M1 Frullone - Via Rocco Di Torrepadula - Piazzetta Ponte Caracciolo - Via De Amicis - Via Pansini – M1 Policlinico - Via Semmola - Via Castellino - Via San Giacomo Dei Capri - Via Altamura - Via Gemito – Via Rossini - Vico Acitillo - Via Ribera - M1 IV Giornate - Via Gemito - Via Cilea - Via Preti - Via Cimarosa - Via Bernini - Piazza Vanvitelli - M1 Vanvitelli - Via Bernini - Via Fiore - Piazza Medaglie D'oro - M1 Medaglie d’Oro - Via Niutta – Via cavallino – Osp. Cardarelli.