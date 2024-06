La linea 6 aprirà entro luglio: arrivano le risorse aggiuntive

Ci sono le risorse aggiuntive per garantire l'apertura della Linea 6 della metropolitana di Napoli entro fine luglio. Il Comitato di indirizzo e monitoraggio del trasporto pubblico locale della Regione Campania ha deciso "il finanziamento aggiuntivo di tre milioni di euro sul fondo regionale Tpl", fanno sapere Comune di Napoli e Anm (società comunale del trasporto pubblico), esprimendo "soddisfazione" per la decisione che, si sottolinea, "dovrà essere confermata in Giunta Regionale nei prossimi giorni".

Il Comune di Napoli spiega che "considerando i 2 milioni aggiuntivi già stanziati nel bilancio comunale 2024 dalla Giunta Manfredi, complessivamente ci sono quindi risorse aggiuntive sufficienti per garantire l'apertura della Linea 6 entro fine luglio, in considerazione del solo semestre di attività. Sarà poi necessario, in sinergia fra Comune, Anm e Regione Campania, valutare le risorse necessarie a regime dal 2025".