Linea 6 introvabile, cancelli chiusi e nessuna indicazione: passeggeri spaesati

Linea 6 cercasi. La nuova linea della metropolitana di Napoli sembra introvabile. Nella stazione Municipio, quella di interscambio con la Linea 1 è possibile vedere passeggeri aggirarsi spaesati alla ricerca dei binari della nuova tratta, inaugurata mercoledì 17 luglio. Il problema è che nella fretta di aprire l'Anm deve aver dimenticato di segnalare la presenza della Linea 6 di indicare il percorso da seguire. Il problema si presenta soprattutto per chi viene da Garibaldi e, una volta sceso alla stazione Municipio, vuole prendere l'interscambio per raggiungere una delle sette fermate che portano a Fuorigrotta. Risalendo verso la superficie, infatti, il passeggero si trova di fronte a una saracinesca chiusa (foto di copertina).

Continuando a salire, si raggiunge il livello 0 della stazione. A quel punto, per raggiungere i binari della Linea 6 gli utenti dovrebbero scendere una scalinata o prendere l'unico ascensore finora attivato. Ma, anche in questo caso, manca qualsiasi tipo di indicazione (foto in basso). Capita spesso, quindi, che alla ricerca del treno, i cittadini passino i tornelli in uscita, perdendo la possibilità di utilizzare lo stesso ticket per le due linee. Significativa la risposta di un addetto Anm alla richiesta di spiegazioni: "Non ci sono cartelli? A volte, la nuova linea non la troviamo nemmeno noi. Stiamo segnalando tutti i problemi".

Da questo punto di vista, la stazione Municipio è sempre stata il regno del caos. Lo dimostrano i vari fogli A4 scritti a penna che indicano i treni, i bagni, le uscite, le direzioni (foto in basso). E' anche l'unica stazione europea dove ai tornelli si passa alla destra dell'obliteratrice e non a sinistra come accade ovunque. Una particolarità anche questa segnalata a penna su nastro adesivo. Possibile che nei prossimi giorni si aggiungeranno altri cartelli scritti a mano per indicare la nuova linea.

A due giorni dall'apertura, la Linea 6 ha fatto registrare già diversi problemi. Nella giornata di ieri, 17 luglio, è stata chiusa per un guasto. Abbiamo già riportato in precedenti articoli, l'assenza di aria condizionata a bordo dei cinque trenini Ltr in servizio e il fatto che, almeno fino a settembre, i passeggeri saranno contingentati (150 a corsa). Ci sono segnalazioni anche di ascensore guasto nella fermata Lala. Intoppi che rafforzano la tesi che la tratta sia stata aperta senza essere ancora pronta del tutto, per obblighi di crono-programma legati ai fondi europei.