Metro, Manfredi: "Linea 6 a Municipio entro due anni"

"Questo protocollo d'intesa sblocca una situazione ferma da oltre dieci anni. Consente la realizzazione della stazione di testa della Linea 6 a via Campegna con la possibilità di immettere nuovi treni". Sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della firma del protocollo tra il Comune e FS Sistemi Urbani (Gruppo FS italiane) alla facoltà d'Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli. All'incontro hanno partecipato, insieme al primo cittadino, Edoardo Cosenza, assessore alla Mobilità e Laura Lieto, assessora all'Urbanistica, e Umberto Lebruto, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, riporta AdnKronos.

"Speriamo di inaugurare il primo tratto, fino a San Pasquale, tra qualche mese, spero prima dell'estate, e poi - ha aggiunto Manfredi - nel giro di due anni si arriverà a piazza Municipio. Si apre - ha sottolineato - con i vecchi treni rigenerati perché oggi non c'è la possibilità di far entrare i nuovi. Con la realizzazione della stazione e del deposito di via Campegna ci sarà la possibilità di inserire i nuovi treni che abbiamo già ordinato: ce ne saranno dieci a regime che garantiranno il servizio sulla Linea 6 ogni cinque minuti". "Il sogno - ha affermato Lebruto - è quello di cercare di ricucire la città" con dei tempi definiti "medio-lunghi". "Questo protocollo inoltre - ha concluso Manfredi - avvia il percorso per la nuova sistemazione urbanistica dell'area Campi Flegrei-via Campegna-via Diocleziano con insediamenti per gli studenti".