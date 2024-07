Linea 6 della metro, martedì l'inaugurazione: le otto stazioni da cui sarà composta

Alle 11,45 di martedì 16 luglio ci sarà il taglio del nastro con le autorità della linea 6 della metropolitana. Entrano così in funzione le otto stazioni, per un tracciato complessivo di 5,5 km: Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio). Scambi previsti a Mostra con la Cumana, a Campi Flegrei e Mergellina con la Linea 2 delle ferrovie dello stato e a Municipio con la linea 1.

Possibile la presenza martedì a Napoli anche dei ministri delle Infrastrutture Matteo Salvini e per gli Affari Europei con delega al Sud Raffaele Fitto.

In piazza Municipio verrà esposto il modello dei treni progettati per la Linea 6, in corso di costruzione da Hitachi. L'area limitrofa al Maschio Angioino potrebbe essere interdetta al traffico alle automobili.