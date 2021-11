Linea 1, nuova mattinata di passione per l'utenza: disagi fin dalla ripresa del servizio

Prosegue l'odissea per i pendolari della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, anche stamattina soggetti a disagi. Come spesso accade, il servizio è infatti stamattina (dalle 8.40) in funzione soltanto per la tratta che va dalla stazione di Dante a quella di Piscinola.

Anm ha spiegato che si tratta di problemi tecnici sui quali è al lavoro. Gli utenti lamentano intanto attese lunghissime, anche di 30 minuti per un treno, con conseguenti assembramenti che mai come in questo momento andrebbero evitati.

Intanto è stato reso noto anche uno sciopero del personale di Anm che si terrà venerdì prossimo 3 dicembre.